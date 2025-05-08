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Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога

Сили оборони України користуються тим, що РФ стягнула до Москви величезну кількість ППО — на кону парад і діди, які воювали три покоління життя тому, це не жарт. Тому «Панцирі», РЕБ, авіація ППО прикриватимуть парадні коробки, зокрема й «аналоговнєтні» «Армати» всередині Садового кільця.

Це означає, що відкриваються цілі навколо Москви, на схід від російської столиці. І що є шанс збільшити витрати ракет у росіян. А, нагадаю, навіть дальні дрони з бойовими частинами (тобто не пастки, хибні цілі й пустушки) дешевші, ніж засоби доставки в ППО.

Бійці 24 ОМБр ЗСУ готуються до бою зі 155 мм гаубиці <i>М109 Paladin</i> поблизу Часового Яру, Донецької області, 16 січня 2025 р.
Фото: EPA/UPG
Бійці 24 ОМБр ЗСУ готуються до бою зі 155 мм гаубиці М109 Paladin поблизу Часового Яру, Донецької області, 16 січня 2025 р.

Навіть 155 мм снаряд зараз (хай навіть із загартуванням гільзи, центруванням, дефіцитом вибухових речовин і логістикою) у два-три рази дорожчий за високоточний безпілотник, який може вразити ціль у будь-яку точку, за горизонтом, а з котушкою оптоволокна — ще й на глибину 25–30 км.

Немислима ситуація ще недавно.

Але коли глобальний цивільний ринок, автоматизація, дешева робоча сила й уніфікація тиснуть цінник на дрони вниз, це привід зменшити запаси ракет у кремлівських.

У Москві відключають мобільний інтернет і вводять зони, в яких обмежують доставку їжі на мопедах й електросамокатах, — пам'ятають, як загинув один генерал, який любив хімічну зброю.

Природно, в області падає зв'язок, через падіння мобільного інтернету не працюють каси з банкоматами — усе це розходиться, як кола по воді.

Український безпілотник «Посейдон» в повітрі
Фото: 5.ua
Український безпілотник «Посейдон» в повітрі

Аеропорти «Домодєдово», «Внуково» і «Шереметьєво» закриті через добрі дрони в Московській області — відразу відчувається СВО, що йде за планом.

Хочеш подивитися, як носять на палицях фото дідів — лети до сусідніх областей, а далі поїздом. Набирайся духу перемоги вісімдесятирічної давності.

Минулої ночі хвилі дронів уразили Кубинку, де напередодні параду базуються елітні пілотажні групи РФ — «Стрижи» та «Витязи». Там пожежі, найімовірніше, на складах паливно-мастильних матеріалів і в будівлях для чергової зміни.

Це логічно — у разі атаки борти піднімуть, а цистерни горітимуть багато годин.

І можна буде поцікавитись у москвичів, що це за чорний дим — чи не обрали нового Папу, чи йде за планом спеціальна операція?

31 березня дрони атакували російський аеродром «Шайковка», де базуються Ту-22М3. Знищили технічне приміщення для обслуговування ракет, пошкодили інші споруди та знищили частину ракет.
Фото: 24tv.ua/
31 березня дрони атакували російський аеродром «Шайковка», де базуються Ту-22М3. Знищили технічне приміщення для обслуговування ракет, пошкодили інші споруди та знищили частину ракет.

Також вразили «Шайковку», базу стратегічної авіації. Там теж осередки займання в районі, де на супутникових знімках фіксували паливні склади та боєприпаси на ґрунті.

Те, що далекі бомбардувальники зайвий раз піднімають у повітря, добиваючи їхній ресурс і обтяжуючи бюджет ремонтами двигунів, — це нам прописав лікар, оскільки раз на два тижні ракетами Х-101 б'ють по Україні.

Повторна хвиля по Саранську — знову полетіло по «Оптоволоконным системам», цього разу дісталося не висотному цеху, а одноповерховій забудові, поряд досі помітні сліди попередніх проникнень бойових частин.

Осинтери показали наслідки ураження дронами Сил безпілотних систем військових об'єктів РФ, 7 травня 2025 р.
Фото: тг-канал Dnipro-Osint
Осинтери показали наслідки ураження дронами Сил безпілотних систем військових об'єктів РФ, 7 травня 2025 р.

Дорозвідка, аналіз пошкоджень і повторні удари — маршрути прокладають так, що ППО поки що ніяк не проявляє себе.

Також спалахнули пожежі на ТОВ «Сарансккабель-Оптика», там нова лінія з виробництва оптоволокна в алюмінієвій трубі, єдина в РФ. 

Сильна пожежа й характерний чорний дим означає, що горять котушки сировини. Точка застосування — не тільки військові технології, а й зв'язок, автоматизація, кілька тисяч робочих місць.

Звісно, це не панацея, а лише один вимір війни. Противник наступає на землі, використовуючи зв'язку артилерії, дронів, часто оптоволоконних, і піхотних накатів, просування на мотоциклах і багі.

Цілями оптоволокна стає логістика, а потім на вузькій ділянці лінію оборони прочавлюють завдяки чисельній перевазі, перевазі в кількості снарядів і вильотів.

Осинтери показали наслідки ураження дронами Сил безпілотних систем військових об'єктів РФ, 7 травня 2025 р.
Фото: тг-канал Dnipro-Osint
Осинтери показали наслідки ураження дронами Сил безпілотних систем військових об'єктів РФ, 7 травня 2025 р.

Або оптоволокно вражає РЕБ, а потім у сектор масово заводять звичайні дрони. 

А по РУБАК, які підходять з глибини на допомогу, працюють високоточними снарядами, КАБами і реактивними системами. 

Так вигідніше робити не на багаторічному фронті з опорою на потужні станції радіоелектронної боротьби, підготовлені позиції дронів-перехоплювачів і по розосереджених пілотах, а там, де пішов рух.

Заради цього ворогові не шкода витратити мотоциклістів чи чергову колону десанту.

Це дає росіянам можливість рухатися, але не дає успіхів на оперативній арені — швидких механізованих проривів з розгромом тилів, оточеннями, втратами в управлінні.

І, до речі, не останньою чергою тому бої в Тьоткіні та Бєлгородській області: рейди, випади, спроби ловити на ротаціях.

Війна залишається позиційною, важкою та кривавою для обох сторін. У такій війні важливо таргетувати не тільки вузькі місця в економіці та ВПК, а й мораль. 

Військова техніка під час репетиції параду в Москві, 7 травня 2025 року.
Фото: EPA/UPG
Військова техніка під час репетиції параду в Москві, 7 травня 2025 року.

Парад — лише привід наочно показати те, що зрозуміло кожному: після трьох років демілітаризації України кожного місяця прилітає все більше й усе далі. 

Те, що Путін почав погрожувати ударами «Орешником» по Києву, — прояв слабкості: той нічим не відрізняється від корейських ОТРК або «Іскандерів», але погрожувати більше нічим.

Проте це ілюзія, що Москва має можливість нескінченно битися людськими хвилями об підготовлену оборону і стікати грошима під санкціями й ударами наших дальніх дронів по промисловості. Мораль — тонка річ, проте навіть у РФ чудово розуміють: якщо на десятий рік війни в Підмосков'ї проблеми з банкоматами, у Тьоткіні — вуличні бої, а на обрії — дим, то з демілітаризацією справи йдуть геть не дуже. 

Кирило Данильченко ака Ронін
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