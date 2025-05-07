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На першому голосуванні конклаву не змогли обрати Папу Римського

Чорний дим з’явився за понад три години після початку конклаву.

На першому голосуванні конклаву не змогли обрати Папу Римського
Чорний дим виходить з димаря на даху Сікстинської капели в перший день конклаву з обрання нового Папи у Ватикані, 7 травня 2025
Фото: EPA/UPG

З димаря Сікстинської капели пішов чорний дим, що сигналізує про безрезультатне перше голосування кардиналів на виборах нового Папи Римського.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що чорний дим з’явився за понад три години після початку конклаву. Це було на годину довше, ніж знадобилося під час першого голосування на конклаві 2013 року, коли було обрано покійного Папу Франциска.

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Раніше деякі кардинали заявили, що сподіваються завершити обрання понтифіка до четверга чи п’ятниці, щоб показати, що Церква може залишатися єдиною після часто суперечливого 12-річного папства Франциска.

Тепер 133 кардинали-виборці, яким менше 80 років, проведуть ніч на самоті в одному з двох ватиканських пансіонатів, де вони зможуть продовжити свої обговорення в більш неформальній обстановці, перш ніж повернутися до каплиці в четвер вранці.

Тепер кардинали проведуть два голосування вранці та два вдень, доки одна людина не отримає більшості щонайменше у дві третини голосів – цього разу 89 кардиналів.
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