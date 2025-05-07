Понад 170 дітей перебувають у зоні бойових дій в Донецькій області

За тиждень з Донецької області загалом евакуювали у примусовий спосіб 71 дитину.

З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини

У зоні бойових дій на Донеччині залишаються 175 дітей. Примусова евакуація триває.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"В населених пунктах, віднесених до територій, зон активних бойових дій, у нас залишається близько 27,5 тисяч осіб цивільного населення, з яких 175 – це діти", – каже Петлін.

До зони активних бойових дій відносять 17 громад на території Донеччини, яка наразі контролюється українською владою.

На сьогодні у зоні активних бойових дій залишилися громади: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська.

Загалом на підконтрольній українській владі території Донеччини залишаються близько 280 000 цивільних, з яких 21 200 – це діти. Обов’язкова евакуація у регіоні триває.

На підконтрольній українській владі території Донецької області обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками, проходить наразі у восьми населених пунктах.

Триває евакуація з Краматорського та Покровського районів. Залишилось вісім населених пунктів, де було прийняте рішення про примусову евакуацію, і там залишається 173 дитини.

За тиждень – з 30 квітня по 6 травня – з Донецької області було загалом евакуйовано у примусовий спосіб 71 дитину.