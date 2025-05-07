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Сили оборони на Краматорському напрямку знищили російську піхоту з мотоциклами

Українські військові знищили 9 окупантів та ліквідували ще 14.

Сили оборони на Краматорському напрямку знищили російську піхоту з мотоциклами
Фото: скрин

На Краматорському напрямку українські прикордонники знищили російський триколор, піхоту та мототехніку, а також вороже укриття.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" демонструє високоточну та ефективну роботу проти ворожої піхоти на Донеччині", — ідеться у повідомленні. 

Упродовж тижня на Краматорському напрямку Сили оборони знищили штурмову групу окупантів, укриття, в якому переховувались загарбники, а також чотири мотоцикли.

У результаті влучних ударів дронами ліквідовано 9 окупантів, ще 14 поранено. Серед уражених цілей — російський прапор.

  • На Курському та Донецькому напрямках СБС ЗСУ знищили російську РЛС "Заслон" та дві ТОС "Тосочка".
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