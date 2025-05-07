Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Інформація щодо заяви Умєрова про теракт у Харкові є фейком, — Міноборони

Деякі Telegram-канали поширюють нібито заяву Міністра оборони України щодо теракту у Харкові.

Інформація щодо заяви Умєрова про теракт у Харкові є фейком, — Міноборони
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

У Міноборони спростували інформацію щодо начебто заяви Рустема Умєрова щодо теракту у Харкові.

Про це ідеться у повідомленні оборонного відомства.

"Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву Міністра оборони України щодо теракту в Харкові — є фейком", — наголошують у відомстві.

У відомстві додають, що міністр оборони таких заяв не робив і наголосили, що в Рустема Умєрова немає офіційних акаунтів у Telegram.

"У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень", — додають у Міноборони.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies