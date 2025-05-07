Інформація щодо заяви Умєрова про теракт у Харкові є фейком, — Міноборони

У Міноборони спростували інформацію щодо начебто заяви Рустема Умєрова щодо теракту у Харкові.

Про це ідеться у повідомленні оборонного відомства.

"Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву Міністра оборони України щодо теракту в Харкові — є фейком", — наголошують у відомстві.

У відомстві додають, що міністр оборони таких заяв не робив і наголосили, що в Рустема Умєрова немає офіційних акаунтів у Telegram.

"У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень", — додають у Міноборони.