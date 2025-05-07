Росіяни вбили та поранили 9 цивільних на Донеччині

У Донецькій області унаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще вісім цивільних зазнали поранень.
Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ворог обстріляв Мирноград з артилерії, унаслідок обстрілу поранення отримали 7 людей. На Іллінівку росіяни скинули 3 авіабомби — загинула 51-річна жінка, ще одна місцева жителька зазнала поранень.
"Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", — наголошує Філашкін.
- Ворог скинув 2 авіабомби на село Олександро-Калинове Іллінівської громади на Донеччині, внаслідок чого 2 людини загинули.