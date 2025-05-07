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Росіяни вбили та поранили 9 цивільних на Донеччині

Ворог бив з артилерії та КАБами.

Росіяни вбили та поранили 9 цивільних на Донеччині
Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області унаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще вісім цивільних зазнали поранень.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ворог обстріляв Мирноград з артилерії, унаслідок обстрілу поранення отримали 7 людей. На Іллінівку росіяни скинули 3 авіабомби — загинула 51-річна жінка, ще одна місцева жителька зазнала поранень.

"Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", — наголошує Філашкін.
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