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​СБУ: 15 років тюрми отримав агент розвідки РФ, який наводив ворожі авіабомби на захисників Харкова

Слідство також встановило, що він передавав дані про позиції української ППО.

​СБУ: 15 років тюрми отримав агент розвідки РФ, який наводив ворожі авіабомби на захисників Харкова
правосуддя
Фото: З відкритих джерел

Жителя Харківщини, який працював на російську розвідку, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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За даними слідства, зрадника дистанційно завербували в серпні 2024 року. Він мав передати координати підрозділу ЗСУ, у якому служив, для удару керованими авіабомбами, а потім перейти на бік ворога.

«Перед ворожим обстрілом він планував прибути до визначеного місця на передовій, де окупанти мали підготувати йому “коридор” для втечі», — зазначили в СБУ.

Оперативники затримали агента восени 2024 року, коли той готувався навести удар і втекти до Росії.

Слідство також встановило, що він передавав дані про позиції української ППО.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

  • Напередодні спецслужба повідомила, що у зоні бойових дій на Харківщині військова контррозвідка затримала контрактника однієї з бригад Збройних сил України, який працював на російську воєнну розвідку ГРУ. Він "зливав" окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку.
  • Також 15 років тюрми отримала агентурна пара російського ГРУ, яка шпигувала на Харківщині "під легендою" волонтерства.
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