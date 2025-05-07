​СБУ: 15 років тюрми отримав агент розвідки РФ, який наводив ворожі авіабомби на захисників Харкова

Слідство також встановило, що він передавав дані про позиції української ППО.

Жителя Харківщини, який працював на російську розвідку, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, зрадника дистанційно завербували в серпні 2024 року. Він мав передати координати підрозділу ЗСУ, у якому служив, для удару керованими авіабомбами, а потім перейти на бік ворога.

«Перед ворожим обстрілом він планував прибути до визначеного місця на передовій, де окупанти мали підготувати йому “коридор” для втечі», — зазначили в СБУ.

Оперативники затримали агента восени 2024 року, коли той готувався навести удар і втекти до Росії.

Слідство також встановило, що він передавав дані про позиції української ППО.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.