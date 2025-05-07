​СБУ: 15 років тюрми отримав агент розвідки РФ, який наводив ворожі авіабомби на захисників Харкова

Жителя Харківщини, який працював на російську розвідку, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними слідства, зрадника дистанційно завербували в серпні 2024 року. Він мав передати координати підрозділу ЗСУ, у якому служив, для удару керованими авіабомбами, а потім перейти на бік ворога.
«Перед ворожим обстрілом він планував прибути до визначеного місця на передовій, де окупанти мали підготувати йому “коридор” для втечі», — зазначили в СБУ.
Оперативники затримали агента восени 2024 року, коли той готувався навести удар і втекти до Росії.
Слідство також встановило, що він передавав дані про позиції української ППО.
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
- Напередодні спецслужба повідомила, що у зоні бойових дій на Харківщині військова контррозвідка затримала контрактника однієї з бригад Збройних сил України, який працював на російську воєнну розвідку ГРУ. Він "зливав" окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку.
- Також 15 років тюрми отримала агентурна пара російського ГРУ, яка шпигувала на Харківщині "під легендою" волонтерства.