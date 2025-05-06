​СБУ затримала російського "крота" в бойовій бригаді ЗСУ на Харківщині

У зоні бойових дій на Харківщиині військова контррозвідка Служби безпеки затримала контрактника однієї з бригад Збройних сил України, який працював на російську воєнну розвідку ГРУ. Він "зливав" окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони. Для комунікації з ворогом військовий надиктовував голосові повідомлення в анонімному чаті. За його геолокаціями росіяни готували ракетно-бомбові удари, перед початком яких зрадник мав вийти з периметра вогневого ураження.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри і затримала зрадника неподалік лінії бойового зіткнення. Під час обшуку у нього вилучили два телефони, які він використовував для комунікації з ГРУ.

Військового дистанційно завербували в січні цього року. Його куратор - співробітник воєнної розвідки РФ, який перебуває на передовій східного фронту. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.