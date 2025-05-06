Кількість жертв російських обстрілів Сумщини 5 травня зросла до чотирьох

У Сумській області в лікарні помер цивільний, який 5 травня був поранений унаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Кальченко.

"Чоловік був доставлений у лікарню у вкрай тяжкому стані. Загиблому було 34 роки", – зазначив він.

Учора, 5 травня, російські війська обстріляли Білопільську та Ворожбянську громади Сумщини. В результаті загинуло троє людей. У Білопільській громаді одразу загинув 48-річний цивільний чоловік, 34-річний чоловік дістав поранення.

У Ворожбянській громаді несумісні із життям поранення отримали двоє чоловіків, троє осіб поранені, серед яких 16-річний хлопець.