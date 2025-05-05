Головне за понеділок, 5 травня: майже 150 боєзіткнень, евакуація на Сумщині

Бойові дії на Донеччині, 146 бойових зіткнень, ворожі обстріли, евакуація з Ворожби та Білопілля на Сумщині. Яким запам’ятається 1167-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 травня відбулося 146 бойових зіткнень.

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Курському напрямках.

На Покровському напрямку відбулось 48 боєзіткнень, ще 30 - на Лиманському.

На Курському напрямку за сьогодні російські окупанти здійснили 18 спроб просунутись вперед.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 травня – в новині.

Також Генштаб підтвердив знищення Повітряними силами ЗСУ російського пункту управління ворожими дронами у населеному пункті Тьоткіно на Курщині.

Відомо, що на цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

Мешканців прикордонних міст Ворожба та Білопілля Сумського району закликають терміново евакуюватися.

"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", — ідеться у повідомленні очільника Сумської РДА Михайла Мельника. За його словами, записатися на евакуацію можна цілодобово.

Сьогодні російська армія завдала по цих громадах масованих ударів, є загиблі й поранені.

До України прибула Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс, повідомило американське посольство в Україні.

Там зазначили, що Девіс прибула в Україну "у критичний час для продовження реалізації політики Президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні". Девіс очолюватиме американську дипломатичну установу в Києві до моменту призначення Конгресом нового посла.

Про відставку посла США в Україні Бріджит Брінк було відомо ще з квітня. За даними Financial Times, відставка частково може бути пов'язаною з незгодою Брінк з політикою нової адміністрації.

Усі кардинали, які повинні обрати наступного Папу Римського, приїхали до Риму, повідомляє Vatican News.

Вони зберуться в середу на конклав у Ватикані — у Сікстинській капелі. Захід розпочнеться о 16:30 за місцевим часом.

Очікується, що учасники конклаву проводитимуть голосування по декілька разів на день доти, доки хтось із кандидатів не збере дві третини голосів плюс щонайменше ще один голос.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!