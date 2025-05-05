Повітряні сили ЗСУ знищили російський пункт управління БпЛА у Тьоткіно на Курщині

Генштаб підтвердив знищення Повітряними силами ЗСУ російського пункту управління ворожими дронами у населеному пункті Тьоткіно на Курщині РФ.

"4 травня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області", — інформує Генштаб ЗСУ.

Відомо, що на цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

"Відважні пілоти Повітряних Сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну", — кажуть у Генштабі.