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Повітряні сили ЗСУ знищили російський пункт управління БпЛА у Тьоткіно на Курщині

Ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

Повітряні сили ЗСУ знищили російський пункт управління БпЛА у Тьоткіно на Курщині
Фото: Генштаб

Генштаб підтвердив знищення Повітряними силами ЗСУ російського пункту управління ворожими дронами у населеному пункті Тьоткіно на Курщині РФ.

"4 травня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області", — інформує Генштаб ЗСУ. 

Відомо, що на цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

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"Відважні пілоти Повітряних Сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну", — кажуть у Генштабі. 

  • 19 квітня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.
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