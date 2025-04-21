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Сили оборони уразили місце запуску ворожих ударних БпЛА на Курщині

Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА. 

Сили оборони уразили місце запуску ворожих ударних БпЛА на Курщині
Фото: Генштаб

19 квітня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Про це інформує Генштаб ЗСУ. 

Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА. 

"Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним",  — наголошують у Генштабі.

  • Минулого тижня Сили оборони атакували об'єкти росіян на Курщині, зокрема уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади армії РФ, яка причетна до атаки на Суми.
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