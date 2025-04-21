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​​Міноборони впроваджує військову версію системи SAP

Цю систему використовують для управління оборонними ресурсами 28 країн-членів НАТО.

​​Міноборони впроваджує військову версію системи SAP
Ілюстративне фото
Фото: val.ua

Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом розпочали підготовку до впровадження військової версії автоматизованої системи управління оборонними ресурсами – SAPDefence & Security, що використовується більшістю армій НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

До червня профільні підрозділи оборонних відомств мають розробити Дорожні карти трансформації процесів управління оборонними ресурсами до 2027 року.

"Мета проєкту – змінити застарілі процеси управління оборонними ресурсами шляхом впровадження сучасних автоматизованих систем планування і забезпечення війська. Окреме завдання – законодавче врегулювання імплементації оновлених підходів. При трансформації процесів враховуватиметься досвід, набутий ЗСУ під час широкомасштабної війни, а також еталонні процеси країн НАТО, що реалізовані у військовій версії SAP", - йдеться в повідомленні. 

Впровадження оновлених процесів буде забезпечено міжнародною командою, до якої увійдуть німецькі та українські фахівці корпорації SAP, спеціалісти українських оборонних відомств, а також представники міжнародного партнера з впровадження.

Проєкт фінансується урядами Німеччини та США. Консультуватимуть команду також спеціалісти армій Канади, США, Нідерландів, Німеччини, Польщі.

Систему SAP використовують для управління оборонними ресурсами 28 країн-членів НАТО.

У 2023 році Міноборони разом із Генштабом та Командуванням Сил логістики ЗСУ розпочали впровадження SAP з автоматизації процесів постачання та забезпечення за основними тиловими й військовими службами забезпечення.

Раніше також повідомлялося, що в ЗСУ впроваджують інформаційно-комунікаційну систему "Імпульс" для зменшення паперового навантаження та оптимізації документообігу.

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