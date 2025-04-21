У ОВА повідомили, що росіяни змінили тактику обстрілів Херсонщини

Окупанти спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту ж саму місцевість артилерією.

Протягом останнього тижня ворог значно активізував обстріли населених пунктів Херсонщини і змінив тактику обстрілів.

"Росіяни змінили тактику: спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту ж саму місцевість артилерією", – повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він додав, що це означає, що після першого "прильоту" ситуація залишається небезпечною. Саме тому важливо не залишати укриття одразу.

Прокудін закликав перебувати у безпечному місці якнайдовше, бо це може врятувати життя.

"Також закликаю не знімати наслідки обстрілів і не публікувати місця влучань у соцмережах. Ці фото і відео можуть бути використані ворогом для коригування вогню. Ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й тих, хто приїжджає рятувати, розбирати завали, гасити пожежі", – наголосив посадовець.