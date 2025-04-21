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У ОВА повідомили, що росіяни змінили тактику обстрілів Херсонщини

Окупанти спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту ж саму місцевість артилерією.

У ОВА повідомили, що росіяни змінили тактику обстрілів Херсонщини
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Протягом останнього тижня ворог значно активізував обстріли населених пунктів Херсонщини і змінив тактику обстрілів. 

"Росіяни змінили тактику: спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту ж саму місцевість артилерією", – повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Він додав, що це означає, що після першого "прильоту" ситуація залишається небезпечною. Саме тому важливо не залишати укриття одразу. 

Прокудін закликав перебувати у безпечному місці якнайдовше, бо це може врятувати життя.

"Також закликаю не знімати наслідки обстрілів і не публікувати місця влучань у соцмережах. Ці фото і відео можуть бути використані ворогом для коригування вогню. Ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й тих, хто приїжджає рятувати, розбирати завали, гасити пожежі", – наголосив посадовець. 

  • Протягом минулої доби російська армія убила трьох людей у Херсонській області, ще трьох поранила. Ворог бив по різних населених пунктах. 
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