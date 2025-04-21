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Троє людей загинули і троє поранені учора в Херсонській області

Ворог обстріляв магазин і будинки. 

Троє людей загинули і троє поранені учора в Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби російська армія убила трьох людей у Херсонській області, ще трьох поранила. Ворог бив по різних населених пунктах. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Висунці, Понятівка, Високе, Одрадокам'янка, Шляхове, Золота Балка, Бургунка, Микільське, Червоний Маяк та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін. 

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області та магазин", – йдеться у повідомленні. 

  • Попри оголошене Росією припинення вогню з нагоди Великодня, її армія продовжувала завдавати ударів. Загалом за добу відбулося понад 2900 обстрілів. 
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