​У Чорному та Середземному морях присутні російські ракетоносії

Росія тримає у Чорному та Середземному морях три кораблі загальним залпом до 18 крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомили у ВМС.
Зокрема у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.
В Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
А в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.