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​У Чорному та Середземному морях присутні російські ракетоносії

Загальний залп – до 18 "Калібрів". 

​У Чорному та Середземному морях присутні російські ракетоносії
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія тримає у Чорному та Середземному морях три кораблі загальним залпом до 18 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у ВМС.

Зокрема у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.

В Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

А в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор. 

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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