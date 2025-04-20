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​На Харківщині під час гасіння пожежі підірвався автомобіль лісгоспу, постраждали двоє лісників

На місці працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки та 8 піротехнічних розрахунків ДСНС та працівники лісового господарства.

​На Харківщині під час гасіння пожежі підірвався автомобіль лісгоспу, постраждали двоє лісників
Фото: ДСНС

У Балаклійському лісництві на Харківщині під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

В результаті вибуху постраждали двоє лісників - у них гостра реакція на стрес. 

Пожежа охопила 290 га хвойної підстилки та 20 га очерету. 

Станом на 17:00 триває горіння на площі 30 га. На місці працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, 8 піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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