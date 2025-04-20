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Сили оборони: ворог активізувався на Куп'янському напрямку, на Торецькому — не вщухають бої

У Часовому Ярі не затихають міські бої. 

Сили оборони: ворог активізувався на Куп'янському напрямку, на Торецькому — не вщухають бої
Боєць Сил оборони України
Фото: Генштаб

Російська армія активізувала штурмові дії біля Куп'янська, ворог намагається тиснути на місто з трьох позицій. Також, на Торецькому напрямку, як і у Часовому Ярі, росіяни продовжують проводити штурмові дії.

Про це у телеефірі повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

Російська армія активізувалася біля Куп'янська. За словами Трегубова, ворог намагається тиснути на місто з трьох позицій. Зокрема, росіяни роблять спробу навести переправу через річку Оскіл чи здійснити тиск на сам Куп'янськ. Окупанти намагаються тиснути на місто з півночі, водночас на сході росіяни намагаються через річку Чорний Жеребець тиснути на Борову.

За словами речника, у Часовому Яру не затихають міські бої. 

Крім того, на Торецькому напрямку жодного виснаження російської армії не спостерігається. "На тому напрямку росіяни можуть достатньо часто проводити ротації. Адже він (Торецьк, - ред.) логістично недалеко від їхніх пунктів. Там недалеко Донецьк та Горлівка. Тому вони можуть собі дозволити час від часу замінювати (живу силу, - ред.)", — сказав він. 

Трегубов зауважив, що не дуже сподівається на виснаження російських солдатів, натомість більш можливе виснаження їхньої техніки. 

"Однак якщо ми беремо бої в Торецьку, там не дуже використовується техніка. Там навпаки "винайшли" дуже дивний "пристрій" — бійця, який закидує міни на позиції з рук, як дискобол", — зауважив речник. 

  • Станом на Великодній ранок, 20 квітня, російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди продовжує окремі спроби просування і завдавання Україні втрат.
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