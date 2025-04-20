ГУР: Росія наполегливо працює над поверненням з полону "вагнерівців"

Під час обмінів полоненими першочергово Росія прагне повернути найманців групи "Вагнера".
Про це у телеефірі розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише Liga.net.
"Кого вони хочуть бачити в першу чергу? Ну, списки різні. Ми можемо згадувати, коли активно діяло угруповування "Вагнер", по поверненню їхньому справді наполегливо працюють. Також окремі представники окремих регіонів, окремих служб дуже вболівають за своїх", – каже Юсов.
Для України у пріоритеті під час обмінів є важкохворі та важкопоранені.
- Учора, 19 квітня, із російського полону звільнили 277 українських військових. Повернулися додому воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.