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Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
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Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути понад 5 000 полонених

63 обміни — це окремі операції.

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути понад 5 000 полонених
Фото: Інна Варениця

Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з полону РФ понад 5 000 українців в рамках обмінів і понад 500 громадян поза обмінами. Наразі почалася підготовка до наступної операції з повернення українців.

Про це в телеефірі сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, пише Укрінформ.

"Від початку повномасштабного вторгнення понад 5 000 українців в рамках обмінів і понад 500 громадян поза обмінами повернулись додому, і 63 обміни — це окремі операції. Можу сказати, що вже готуються наступні операції з повернення наших людей", — каже Юсов.

За словами Юсова, обмін перед Великоднем 19 квітня є одним з найбільших за період повномасштабного вторгнення. Він готувався довго, а терміни кілька разів посувалися. Юсов підкреслив, що Великдень став додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся.

Юсов додає, що повернення 277 захисників є гарним результатом і символом того, що треба працювати й надалі задля повернення військових і цивільних. За його словами, процес перемовин складний, утім він не зупиняється ані на день. 

"Переговорна група працює, і ми бачимо результати. Це непроста робота, більшість речей залишається поза кадрами. Але хочу подякувати всім причетним. Окремо — ОАЕ, які допомагають і виконують посередницьку функцію. Також — родинам захисників, які не просто чекали, а боролись. Дякуємо за розуміння і терпіння всім тим, хто зміг, коли треба промовити й втримати якусь інформацію або втриматись від емоцій, а коли треба — навпаки посилити позицію України для повернення наших", — сказав він.

Представник ГУР підкреслив, що серед захисників, які повернулися, є важкохворі й важкопоранені, вони отримують медичну допомогу та надалі проходитимуть реабілітацію. 

  • 19 квітня напередодні Великодня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Із російського полону звільнили 277 українських військових.
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