Зеленський привітав українців з Великоднем: "Рано чи пізно зло відступить і життя переможе"

"Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України".

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем: "Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе".

"Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну. Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень.

Хай усе це здійсниться.Хай Бог поможе нам у цьому.Хай буде мир. Хай буде Україна.Христос воскрес!Воістину воскрес!"