На Харківщині унаслідок обстрілів РФ постраждали троє цивільних

За добу російські військові знову завдавали ударів по Куп'янську. Унаслідок обстрілів постраждали троє мирних мешканців.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог тричі упродовж дня 19 квітня завдавав ударів по Куп'янську. Внаслідок обстрілу КАБ у місті пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок чергового скиду КАБ спалахнув дах, дві прибудови до приватного житлового будинку та дровник на площі 200 м.кв. Постраждала 62-річна жінка. Через ранковий авіаудар у Куп'янську пошкоджено 3 приватні будинки. Постраждали чоловік та жінка, вони отримали гостру реакцію на стрес.

В Ізюмському районі в с. Новоплатонівка унаслідок обстрілу з РСЗВ горіла лісова підстилка на площі 4,5 Га.

На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.