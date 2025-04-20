ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
«Україна — то свята земля для євреїв». Як минуле міст з єврейськими громадами спростовує російську пропаганду
«Україна — то свята земля для євреїв». Як минуле міст з єврейськими громадами спростовує російську пропаганду
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині унаслідок обстрілів РФ постраждали троє цивільних

Під російськими обстрілами опинився Куп'янськ.

На Харківщині унаслідок обстрілів РФ постраждали троє цивільних
Фото: Олег Синєгубов

За добу російські військові знову завдавали ударів по Куп'янську. Унаслідок обстрілів постраждали троє мирних мешканців. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог тричі упродовж дня 19 квітня завдавав ударів по Куп'янську. Внаслідок обстрілу КАБ у місті пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок чергового скиду КАБ спалахнув дах, дві прибудови до приватного житлового будинку та дровник на площі 200 м.кв. Постраждала 62-річна жінка. Через ранковий авіаудар у Куп'янську пошкоджено 3 приватні будинки. Постраждали чоловік та жінка, вони отримали гостру реакцію на стрес.

В Ізюмському районі в с. Новоплатонівка унаслідок обстрілу з РСЗВ горіла лісова підстилка на площі 4,5 Га.

На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies