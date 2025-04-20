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Генштаб: за добу відбулося 127 боєзіткнень, ворог продовжує штурмові дії на фронті

Важкою залишається ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках.

Генштаб: за добу відбулося 127 боєзіткнень, ворог продовжує штурмові дії на фронті
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1152-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 127 бойових зіткнень.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаційних удари, скинув 170 КАБ, залучив для ураження 2781 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 5912 артилерійських обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рясне, Великий Прикіл, Степок, Миропільське Сумської області; Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новодарівка, Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, два засоби ППО, п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямках Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 18 разів атакував українські підрозділи у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 20 атак.

  • Путінське перемир'я: станом на Великодній ранок російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди продовжує окремі спроби просування і завдавання Україні втрат,
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