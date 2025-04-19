Розлив мазуту з танкерів в Чорному морі: всі пляжі російської Анапи виявилися недоступними для купання

Пляжі не відповідають за рівнем забруднення санітарно-гігієнічним нормам.

Влада Краснодарського краю опублікувала карту доступних для купання пляжів. Судячи з карти, всі пляжі Анапи виявилися непридатними, вони позначені червоною лінією, повідомляє “Настоящее время”.

У Темрюкському районі на узбережжі Азовського моря доступні 130 км берегової лінії – ця ділянка відзначена зеленим кольором.

Місцева влада каже, що для купання недоступні 141 пляж Анапи та дев'ять пляжів Темрюка через те, що не відповідають за рівнем забруднення санітарно-гігієнічним нормам.