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Розлив мазуту з танкерів в Чорному морі: всі пляжі російської Анапи виявилися недоступними для купання

Пляжі не відповідають за рівнем забруднення санітарно-гігієнічним нормам.

Розлив мазуту з танкерів в Чорному морі: всі пляжі російської Анапи виявилися недоступними для купання
Забруднення мазутом узбережжя після аварії танкерів
Фото: росЗМІ

Влада Краснодарського краю опублікувала карту доступних для купання пляжів. Судячи з карти, всі пляжі Анапи виявилися непридатними, вони позначені червоною лінією, повідомляє “Настоящее время”. 

У Темрюкському районі на узбережжі Азовського моря доступні 130 км берегової лінії – ця ділянка відзначена зеленим кольором. 

Місцева влада каже, що для купання недоступні 141 пляж Анапи та дев'ять пляжів Темрюка через те, що не відповідають за рівнем забруднення санітарно-гігієнічним нормам.

  • 15 грудня 2024 року повідомлялося про те, що в Керченській протоці тонуть два танкери – "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239". На борту танкерів перебували 13 і 14 осіб відповідно. Рятувальники евакуювали 13 членів екіпажу танкера "Волгонефть 212", але один із них загинув. Танкери переміщували мазут. У морі зафіксували розлив нафти.
  • 17 грудня повідомили, що попередньо збитки внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці можуть сягати $14 млрд.
  • На початку січня в тимчасово окупованому Криму виявили нові ділянки розливу мазуту – у селі Яковенкове на Керченському півострові. В цьому місці забруднено три тисячі метрів берегової лінії. 
  • Згодом стало відомо, що за два дні в Севастополі зібрали понад 100 тонн забрудненого мазутом грунту. В Севастополі було оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального значення.
  • У січні спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук не виключив, що нафтопродукти, що потрапили в Чорне море після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці, можуть досягти узбережжя Одеси і Миколаєва.
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