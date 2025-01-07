За два дні в Севастополі зібрали понад 100 тонн забрудненого мазутом грунту

За два останні дні в тимчасово окупованому Росією Севастополі було зібрано 111,8 тонни ґрунту, забрудненого мазутом в результаті краху двох танкерів РФ у Керченській протоці.
Про це повідомляє “Крим. Реалії” з посиланням на окупаційну адміністрацію.
Зокрема, за 5 січня було вивезено 84,5 тонни забрудненого мазутом ґрунту, а 6 січня зібрали ще 27,3 тонни.
Від нафтопродуктів постраждали 42 птиці, яких передали ветеринарам.
В Севастополі було оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального значення.
- На початку січня в тимчасово окупованому Криму виявили нові ділянки розливу мазуту - у селі Яковенкове на Керченському півострові. В цьому місці забруднено три тисячі метрів берегової лінії.
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15 грудня повідомлялося про те, що в Керченській протоці тонуть два танкери - "Волгонєфть 212" і "Волгонєфть 239". На борту танкерів перебували 13 і 14 осіб відповідно. Рятувальники евакуювали 13 членів екіпажу танкера "Волгонєфть 212", але один із них загинув. Танкери переміщували мазут. У морі фіксують розлив нафти.
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17 грудня повідомили, що попередньо збитки внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці можуть сягати $14 млрд.