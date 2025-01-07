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За два дні в Севастополі зібрали понад 100 тонн забрудненого мазутом грунту

В Севастополі було оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального значення.

За два дні в Севастополі зібрали понад 100 тонн забрудненого мазутом грунту
Волонтери збирають мазут лопатами, Краснодарський край РФ (ілюстративне фото)
Фото: Крим. Реалії

За два останні дні в тимчасово окупованому Росією Севастополі було зібрано 111,8 тонни ґрунту, забрудненого мазутом в результаті краху двох танкерів РФ у Керченській протоці.

Про це повідомляє “Крим. Реалії” з посиланням на окупаційну адміністрацію.

Зокрема, за 5 січня було вивезено 84,5 тонни забрудненого мазутом ґрунту, а 6 січня зібрали ще 27,3 тонни. 

Від нафтопродуктів постраждали 42 птиці, яких передали ветеринарам.

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В Севастополі було оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального значення.

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