Рятувальники наполегливо закликають не ходити у гори через шторм

Найближчим часом у Карпатах очікується шторм.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
“Рятувальники наполегливо закликають не ходити у гори”, - наголосили в ДСНС.
До кінця доби 6 січня, вночі та вранці 7 січня пориви вітру на Прикарпатті 17-22 м/с.
Крім того, у Карпатах буде сильний вітер – 25 м/с , на високогір'ї Карпат 40 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).
В ДСНС уточнили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.
У Карпатах травмувався 42-річний мешканець Миколаєва. Рухаючись по туристичному маршруту поблизу скель Довбуша, він отримав травму ноги.