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Рятувальники наполегливо закликають не ходити у гори через шторм

Погодні умови  можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.

Рятувальники наполегливо закликають не ходити у гори через шторм
Рятувальники наполегливо закликають не ходити у гори через шторм (Ілюстративне фото)
Фото: ДСНС

Найближчим часом у Карпатах очікується шторм.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

“Рятувальники наполегливо закликають не ходити у гори”, - наголосили в ДСНС.

До кінця доби 6 січня, вночі та вранці 7 січня пориви вітру на Прикарпатті 17-22 м/с. 

Крім того, у Карпатах буде сильний вітер – 25 м/с , на високогір'ї Карпат 40 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).

В ДСНС уточнили, що погодні умови  можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.

У Карпатах травмувався 42-річний мешканець Миколаєва. Рухаючись по туристичному маршруту поблизу скель Довбуша, він отримав травму ноги.

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