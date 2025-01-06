Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.

Рятувальники наполегливо закликають не ходити у гори через шторм (Ілюстративне фото)

Найближчим часом у Карпатах очікується шторм.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

“Рятувальники наполегливо закликають не ходити у гори”, - наголосили в ДСНС.

До кінця доби 6 січня, вночі та вранці 7 січня пориви вітру на Прикарпатті 17-22 м/с.

Крім того, у Карпатах буде сильний вітер – 25 м/с , на високогір'ї Карпат 40 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).

В ДСНС уточнили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.

У Карпатах травмувався 42-річний мешканець Миколаєва. Рухаючись по туристичному маршруту поблизу скель Довбуша, він отримав травму ноги.