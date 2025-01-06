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Росіяни вбили мирного мешканця Херсонщини

48-річний чоловік дістав смертельні поранення.

Росіяни вбили мирного мешканця Херсонщини
Росіяни вбили мирного мешканця Херсонщини
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні вдень російська окупаційна армія вкотре обстріляла Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Удар окупантів був спрямований на Широку Балку. 

На жаль, внаслідок удару 48-річний місцевий мешканець дістав смертельні поранення.

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  • Упродовж доби 5 січня російські окупанти атакували 40 населених пунтів Херсощини. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 – дістали поранення.
  • Більшість поранених зазнали травм внаслідок атак дронів у Херсонському районі. Зокрема, внаслідок обстрілу Антонівки було поранено чоловіка, він помер у лікарні. Ще п’ятеро людей у цьому селищі дістали поранень. Шестеро цивільних постраждало в Херсоні, а одна людина – в Комишанах.
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