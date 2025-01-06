Росіяни вбили мирного мешканця Херсонщини

Сьогодні вдень російська окупаційна армія вкотре обстріляла Херсонську область.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Удар окупантів був спрямований на Широку Балку.
На жаль, внаслідок удару 48-річний місцевий мешканець дістав смертельні поранення.
- Упродовж доби 5 січня російські окупанти атакували 40 населених пунтів Херсощини. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 – дістали поранення.
- Більшість поранених зазнали травм внаслідок атак дронів у Херсонському районі. Зокрема, внаслідок обстрілу Антонівки було поранено чоловіка, він помер у лікарні. Ще п’ятеро людей у цьому селищі дістали поранень. Шестеро цивільних постраждало в Херсоні, а одна людина – в Комишанах.