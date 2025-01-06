Гранти на навчання: в МОН розповіли, на яку спеціальність надали найбільшу кількість

Однією з найсуттєвіших новацій минулого року став пілотний проєкт із запровадження державних грантів на навчання. Цей новий механізм, за логікою профільних чиновників, має збільшити відсоток тих, хто одержує підтримку від держави в тому чи іншому вигляді, від 40% до 60% завдяки співфінансуванню, коли на частину навчання дає кошти держава, а решту компенсує сам вступник своїми ресурсами.

Державний грант студентам-контрактникам надавали за результатами НМТ: 15 тис. грн, якщо абітурієнт набрав більше 150 балів з двох предметів, та 25 тис. грн – якщо 170 балів. Базову суму коригували на коефіцієнти в залежності від обраної спеціальності, в інтерв’ю LB.ua розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

“ Ми розраховували, що грантами скористаються 16 тисяч вступників, реально ця цифра склала 14 тисяч. Відхід від чорно-білої системи бюджетник – контрактник і запровадження третього механізму співфінансування, коли держава частково покриває вартість навчання, спрацював класно. Його сприйняли, зокрема і батьки, що важливо ”, – розповів Винницький.

Загалом найбільшою популярністю у вступників користувалась психологія. При тому, що кількість бюджетних місць була порівняно невеликою – 1100, на контракт пішли понад 6,8 тисячі студентів і третина з них отримала грант. За психологією – “Комп’ютерні науки”, які обрали 6,2 тисячі вступників, більше тисячі мають грантову підтримку. На третьому місці “Право”.

Водночас 85% вступників Українськ ого католицьк ого університет у, який традиційно не має бюджетних місць, цього навчального року отримали гранти. За цим показником він на першому місці, далі Київська школа економіки.