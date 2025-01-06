Гранти на навчання: в МОН розповіли, на яку спеціальність надали найбільшу кількість

Однією з найсуттєвіших новацій минулого року став пілотний проєкт із запровадження державних грантів на навчання. Цей новий механізм, за логікою профільних чиновників, має збільшити відсоток тих, хто одержує підтримку від держави в тому чи іншому вигляді, від 40% до 60% завдяки співфінансуванню, коли на частину навчання дає кошти держава, а решту компенсує сам вступник своїми ресурсами.
Державний грант студентам-контрактникам надавали за результатами НМТ: 15 тис. грн, якщо абітурієнт набрав більше 150 балів з двох предметів, та 25 тис. грн – якщо 170 балів. Базову суму коригували на коефіцієнти в залежності від обраної спеціальності, в інтерв’ю LB.ua розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.
“Ми розраховували, що грантами скористаються 16 тисяч вступників, реально ця цифра склала 14 тисяч. Відхід від чорно-білої системи бюджетник – контрактник і запровадження третього механізму співфінансування, коли держава частково покриває вартість навчання, спрацював класно. Його сприйняли, зокрема і батьки, що важливо”, – розповів Винницький.
Загалом найбільшою популярністю у вступників користувалась психологія. При тому, що кількість бюджетних місць була порівняно невеликою – 1100, на контракт пішли понад 6,8 тисячі студентів і третина з них отримала грант. За психологією – “Комп’ютерні науки”, які обрали 6,2 тисячі вступників, більше тисячі мають грантову підтримку. На третьому місці “Право”.
Водночас 85% вступників Українського католицького університету, який традиційно не має бюджетних місць, цього навчального року отримали гранти. За цим показником він на першому місці, далі Київська школа економіки.
“Хтось може сказати, що це не дуже добре, але вперше держава дала можливість студентам обрати ті заклади, де вони дійсно хочуть вчитися. Це та суб'єктність, яка з’являється, коли студент частково оплачує власне навчання", – прокоментував Михайло Винницький.