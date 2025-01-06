У Міносвіти підбили підсумки боротьби з недобросовісними кандидатами в аспірантуру: більшість місць отримали інженери

Після набуття чинності закону про мобілізацію в травні 2024 року кількість охочих потрапити до аспірантури різко зросла зі звичних 10 тисяч до 93 тисяч вступників . Аби відсіяти недобросовісних кандидатів, Міністерство освіти та науки вдалося до кількох кроків, сказав в інтерв’ю LB.ua заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

Спочатку підвищили мінімальний бал для тесту з загальної навчальної компетентності (ТЗНК – складова Єдиного вступного іспиту, який є фактично допуском до вступних випробувань в аспірантуру. – LB.ua ) зі 150 до 160. А н а денну форму навчання, яка дає право на відстрочку, дозволили вступати винятково на бюджет. Для цього кількість бюджетних місць подвоїли.

Зміни відбувались фактично в процесі вступної кампанії, що вплинуло і на добросовісних кандидатів. Але загалом кількість вступників і справді зменшилась у кілька разів. Більшість же тих, хто таки потрапив в аспірантуру, пішли на інженерні спеціальності.