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У Міносвіти підбили підсумки боротьби з недобросовісними кандидатами в аспірантуру: більшість місць отримали інженери

Велика кількість вступників – це чоловіки від 25 років. 

У Міносвіти підбили підсумки боротьби з недобросовісними кандидатами в аспірантуру: більшість місць отримали інженери
заступник міністра освіти Михайло Винницький
Фото: Макс Требухов

Після набуття чинності закону про мобілізацію в травні 2024 року кількість охочих потрапити до аспірантури різко зросла зі звичних 10 тисяч до 93 тисяч вступниківАби відсіяти недобросовісних кандидатів, Міністерство освіти та науки вдалося до кількох кроків, сказав в інтерв’ю LB.ua заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

Спочатку підвищили мінімальний бал для тесту з загальної навчальної компетентності (ТЗНК – складова Єдиного вступного іспиту, який є фактично допуском до вступних випробувань в аспірантуру. – LB.ua) зі 150 до 160. А на денну форму навчання, яка дає право на відстрочку, дозволили вступати винятково на бюджет. Для цього кількість бюджетних місць подвоїли. 

Зміни відбувались фактично в процесі вступної кампанії, що вплинуло і на добросовісних кандидатів. Але загалом кількість вступників і справді зменшилась у кілька разів. Більшість же тих, хто таки потрапив в аспірантуру, пішли на інженерні спеціальності. 

“Зрештою, розподілені ці місця на дві третини на інженерні спеціальності. Так, велика кількість людей, які вступили, – це чоловіки 25+. Це правда. Але на інженерних спеціальностях ці люди працюють над розробками, які безпосередньо пов'язані з оборонним комплексом. І я пишаюся тим, як усе вийшло. Я не пишаюся методами, тому що це було зроблено в авральному порядку і в останні хвилини”, – прокоментував Винницький.

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