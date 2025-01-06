У Міносвіти підбили підсумки боротьби з недобросовісними кандидатами в аспірантуру: більшість місць отримали інженери

Після набуття чинності закону про мобілізацію в травні 2024 року кількість охочих потрапити до аспірантури різко зросла зі звичних 10 тисяч до 93 тисяч вступників. Аби відсіяти недобросовісних кандидатів, Міністерство освіти та науки вдалося до кількох кроків, сказав в інтерв’ю LB.ua заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.
Спочатку підвищили мінімальний бал для тесту з загальної навчальної компетентності (ТЗНК – складова Єдиного вступного іспиту, який є фактично допуском до вступних випробувань в аспірантуру. – LB.ua) зі 150 до 160. А на денну форму навчання, яка дає право на відстрочку, дозволили вступати винятково на бюджет. Для цього кількість бюджетних місць подвоїли.
Зміни відбувались фактично в процесі вступної кампанії, що вплинуло і на добросовісних кандидатів. Але загалом кількість вступників і справді зменшилась у кілька разів. Більшість же тих, хто таки потрапив в аспірантуру, пішли на інженерні спеціальності.
“Зрештою, розподілені ці місця на дві третини на інженерні спеціальності. Так, велика кількість людей, які вступили, – це чоловіки 25+. Це правда. Але на інженерних спеціальностях ці люди працюють над розробками, які безпосередньо пов'язані з оборонним комплексом. І я пишаюся тим, як усе вийшло. Я не пишаюся методами, тому що це було зроблено в авральному порядку і в останні хвилини”, – прокоментував Винницький.