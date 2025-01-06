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На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер

Пасажири діяли за інструкціями, отриманими через соцмережі

На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Фото: ДПСУ

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону припинили чергову спробу незаконного перетинання кордону.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Військовослужбовці ДПСУ зупинили два автомобілі. В одному з них перевозили чотирьох чоловіків із Київської та Харківської областей. Усі вони були в гідрокостюмах та мали при собі ласти і планували перепливти Дністер.

Пасажири діяли за інструкціями, отриманими через соцмережі. Водії обох автівок, які працювали на організаторів, - мешканці Черкащини. Один прямував попереду - перевіряв "безпеку" маршруту, а другий - перевозив. 

При спробі затримання "водій-розвідник" намагався втекти, але прикордонники наздогнали його та притягнули до відповідальності за ст. 185-10 КУпАП. На пасажирів складено протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП.

Водію-перевізнику повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Раніше на Закарпатті викрили правоохоронця, який за $10 тисяч "підвіз" двох ухилянтів до кордону. 

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