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У "Резерв+" відновили послугу відстрочки від мобілізації для багатодітних

Роботу тимчасово призупиняли через кібератаку росіян у грудні минулого року.

У "Резерв+" відновили послугу відстрочки від мобілізації для багатодітних
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

Послуга надання відтермінування військовозобов'язаним частково відновила свою роботу після тимчасового призупинення через російську кібератаку на реєстри Міністерства юстиції в грудні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"У Резерв+ відновлено послугу відстрочки для багатодітних батьків", - написала вона у фейсбуці.

  • Можливість оформити відстрочку від мобілізації в "Резерв+" з'явилася 9 листопада 2024. А з 20 листопада в застосунку також з'явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків.  
  • 19 грудня минулого року Міністерство юстиції заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.Пізніше віцепрем'єр Стафанішина повідомила, що Росія здійснила кібератаку на держреєстри, що перебувають у компетенції Мін'юсту Їхню роботу тимчасово призупинили. 
  • Час для відновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів.  

 

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