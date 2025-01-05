У "Резерв+" відновили послугу відстрочки від мобілізації для багатодітних

Роботу тимчасово призупиняли через кібератаку росіян у грудні минулого року.

Послуга надання відтермінування військовозобов'язаним частково відновила свою роботу після тимчасового призупинення через російську кібератаку на реєстри Міністерства юстиції в грудні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"У Резерв+ відновлено послугу відстрочки для багатодітних батьків", - написала вона у фейсбуці.