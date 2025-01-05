У "Резерв+" відновили послугу відстрочки від мобілізації для багатодітних

Послуга надання відтермінування військовозобов'язаним частково відновила свою роботу після тимчасового призупинення через російську кібератаку на реєстри Міністерства юстиції в грудні.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"У Резерв+ відновлено послугу відстрочки для багатодітних батьків", - написала вона у фейсбуці.
- Можливість оформити відстрочку від мобілізації в "Резерв+" з'явилася 9 листопада 2024. А з 20 листопада в застосунку також з'явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків.
- 19 грудня минулого року Міністерство юстиції заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.Пізніше віцепрем'єр Стафанішина повідомила, що Росія здійснила кібератаку на держреєстри, що перебувають у компетенції Мін'юсту Їхню роботу тимчасово призупинили.
- Час для відновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів.