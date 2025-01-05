У Нікополі через артобстріл російської армії загинув 43-річний чоловік.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Також постраждала 40-річна жінка. Їй медики надали всю необхідну допомогу.
У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської агресії троє мирних жителів отримали поранення
– дві жінки та чоловік віком 70 років. Поліція зафіксувала пошкодження стін, дахів та вікон у приватних будинках, руйнувань зазнали п’ять господарчих будівель, гаражі, паркани, понівечено чотири автомобілі, рейсовий автобус, газопровід, лінію електромереж.