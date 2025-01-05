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У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 43-річний чоловік

Також постраждала 40-річна жінка.

У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 43-річний чоловік
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Нікополі через артобстріл російської армії загинув 43-річний чоловік. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також постраждала 40-річна жінка. Їй медики надали всю необхідну допомогу. 

У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.

Support LB.ua

t.me/dnipropetrovskaODA
t.me/dnipropetrovskaODA
t.me/dnipropetrovskaODA
t.me/dnipropetrovskaODA
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської агресії троє мирних жителів отримали поранення – дві жінки та чоловік віком 70 років. Поліція зафіксувала пошкодження стін, дахів та вікон у приватних будинках, руйнувань зазнали п’ять господарчих будівель, гаражі, паркани, понівечено чотири автомобілі, рейсовий автобус, газопровід, лінію електромереж.

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