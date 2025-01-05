У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.

Також постраждала 40-річна жінка. Їй медики надали всю необхідну допомогу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Нікополі через артобстріл російської армії загинув 43-річний чоловік.

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