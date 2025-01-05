Головне за ніч та ранок неділі, 5 січня: наступ Сил оборони на Курщині, атака понад 100 шахедів, майже 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 179 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, удар КАБами по Семенівці на Чернігівщині.

Сили оборони атакують росіян у Курській області РФ одразу на кількох напрямках.

"Сили оборони працюють", —розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"У Курській області великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них", — зазначив він.

Ймовірно, з часом інформації буде більше.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 179 боєзіткнень, третина з них — на Покровському (45 штурмів) та Курському (33 штурми) напрямках.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1730 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ на війні складають близько 796 490 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 5 січня Росія атакувала Україну 103-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано", — повідомляють в Повітряних силах ЗСУ.

Також 42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

На Харківщині через падіння ураженого ударного БпЛА пошкоджено кілька приватних будинків.

У Запорізькій області аеророзвідники ГУР МО за допомогою FPV-дронів ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" Збройних сил РФ Мельникова та його водія.

Розвідники департаменту активних дій ГУР здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово захопленій російськими військами території Запорізької області. Завдяки цим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка російських загарбників.

"Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ “Патріот”, в якому перебував Мельников. Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове", — поінформували в ГУР.

Увечері 4 січня росіяни скинули 4 КАБи на прикордонне місто Семенівка у Чернігівській області. Цілили у центральну частину, по житловому масиву. Пошкоджено медичну установу.

Станом на ранок 5 січня відомо про 9 поранених, з них двоє дітей – 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді. Одну людину перевезли до обласної лікарні.

Значних пошкоджень зазнали адмінбудівлі, місцева лікарня, два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних, обʼєкти інфраструктури.

Із Семенівки вночі евакуювали 24-х пацієнтів місцевого територіального центру – людей похилого віку перевезли до відповідної установи у Чернігів.

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