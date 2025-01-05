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Армія РФ за тиждень втратила близько 10560 солдатів

Також серед втрат 1273 одиниці військової техніки ворога.

Армія РФ за тиждень втратила близько 10560 солдатів
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

За тиждень російська армія втратила близько 10560 осіб особового складу та 1273 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це інформує Олександр Павлюк.

За тиждень з 29 грудня 2024 по 05 січня 2025 року втрати противника склали близько 10560 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 30 танків
  • 138 бойових броньованих машин
  • 153 артилерійських системи
  • 1 РСЗВ
  • 530 одиниць автотехніки
  • 7 одиниць спецтехніки

Також наші захисники знищили два ворожих вертольоти, щонайменше три ракети та 409 БпЛА ОТР.

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