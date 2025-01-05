Армія РФ за тиждень втратила близько 10560 солдатів

За тиждень російська армія втратила близько 10560 осіб особового складу та 1273 одиниці озброєння та військової техніки.
Про це інформує Олександр Павлюк.
За тиждень з 29 грудня 2024 по 05 січня 2025 року втрати противника склали близько 10560 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 30 танків
- 138 бойових броньованих машин
- 153 артилерійських системи
- 1 РСЗВ
- 530 одиниць автотехніки
- 7 одиниць спецтехніки
Також наші захисники знищили два ворожих вертольоти, щонайменше три ракети та 409 БпЛА ОТР.