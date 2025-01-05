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"АТЕШ" розвідав арсенал Повітряно-космічних сил РФ у Тамбовській області

Партизани зібрали дані про особовий склад підрозділу, який дислокується на території арсеналу.

"АТЕШ" розвідав арсенал Повітряно-космічних сил РФ у Тамбовській області
Фото: АТЕШ

Агент руху "АТЕШ" зібрав інформацію про особовий склад 28-го арсеналу Повітряно-космічних сил Російської Федерації у Тамбовській області.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

"Агент нашого руху проникнув на територію 28-го арсеналу ВКС РФ біля н.п. Знам'янка-1 Тамбовської області та провів розвідку вказаного об'єкта", — пишуть партизани.

Підрозділ виконує завдання щодо зберігання та обслуговування діючої та демонтованої техніки космічного призначення. Арсенал є воєнним об'єктом підвищеної таємності, там зберігаються ракети, вимірювальна і пускова апаратура і супутники.

Агент "АТЕШ" зібрав дані про активність на території арсеналу, техніку та транспорт, яким користуються співробітники. Завдяки цьому вдалося встановити детальнішу інформацію про особовий склад, зокрема їх персональні дані.

"Усю корисну інформацію ми надали Силам оборони України. А окупантам, які думають, що знаходяться досить далеко в тилу, не вдасться залишитися поза увагою", — додають в "АТЕШ".

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