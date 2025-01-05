Армія РФ вдарила по критичній і соціальній інфратруктурі Херсонщини, постраждали люди

За добу 4 січня російська армія атакувала 34 населені пункти Херсонської області. Під ударом опинилася критична та соціальна інфраструктура.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Молодіжне, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Томарине, Золота Балка, Дудчани, Новорайськ, Червоний Маяк, Новоберислав, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Кізомис, Новоолександрівка, Милове, Токарівка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Дніпровське, Львове, Монастирське, Тягинка, Томина Балка, Велетенське, Новотягинка, Благовіщенське, Комишани та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили газогін та гараж.

Унаслідок російських обстрілів 9 людей дістали поранення.