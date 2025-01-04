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Російська армія знову атакувала передмістя Херсона. Загалом постраждали четверо людей

Росіяни завдали повторного удару по Антонівці.

Російська армія знову атакувала передмістя Херсона. Загалом постраждали четверо людей
Фото: Херсонська ОВА

Унаслідок повторного удару по Антонівці у передмісті Херсона, ще один постраждалий звернувся до лікарів.

Як пише очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, 65-річний чоловік близько 9.30 внаслідок атаки ворожого дрона отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. Стан потерпілого середньої тяжкості.

Від ранку через російські обстріли Антонівки кількість постраждалих зросла до 4 цивільних.

Також до лікарів звернулась 62-річна жінка. В неї вибухова травма, уламкове поранення та перелом лівої гомілки.

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