Російська армія знову атакувала передмістя Херсона. Загалом постраждали четверо людей

Унаслідок повторного удару по Антонівці у передмісті Херсона, ще один постраждалий звернувся до лікарів.
Як пише очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, 65-річний чоловік близько 9.30 внаслідок атаки ворожого дрона отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. Стан потерпілого середньої тяжкості.
Від ранку через російські обстріли Антонівки кількість постраждалих зросла до 4 цивільних.
Також до лікарів звернулась 62-річна жінка. В неї вибухова травма, уламкове поранення та перелом лівої гомілки.
- Близько 8:00 російські окупанти з безпілотника атакували Антонівку. Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримали 71-річний та 43-річний чоловіки.