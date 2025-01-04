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За добу армія РФ здійснила 32 удари по Чернігівщині з різних видів озброєння

Зафіксовано 100 вибухів.

За добу армія РФ здійснила 32 удари по Чернігівщині з різних видів озброєння
обстріли Чернігівзини
Фото: В'ячеслав Чаус

Упродовж доби російська армія під час обстрілів Чернігівщини застосувала артилерію, міномети, БпЛА, КАБи.

Про це інформує очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Лише за минулу добу ворог завдав 32 удари по Чернігівщині. 100 вибухів. Щоб тероризувати область, росіяни використовують артилерію, міномети, БпЛА, КАБи. Вчора ворог наніс потрійний удар по Чернігову, імовірно ракетами "Іскандер-М", — ідеться у повідомленні.

Також 3 січня увечері ворог здійснив обстріл КАБами у Новгород-Сіверському районі. Пошкоджені близько 5 домівок.

У Корюківському районі було влучання БпЛА. У 4 будинках пошкоджені вікна. Загорілося сіно.

Над

ранок був зафіксуваний удар БпЛА у Чернігівському районі, внаслідок чого сталася пожежа. Росіяни знищили житловий будинок та господарчу споруду.

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