Унаслідок російьких обстрілів на Сумщині постраждали п'ятеро цивільних

Унаслідок російських обстрілів у Сумській області відомо про п'ятьох травмованих цивільних. Росія вночі атакувала Сумщину дронами.

Про це інформують поліція Сумської області та Сумська ОВА.

"За минулу добу окупанти атакували 43 населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано 154 удари з різних видів зброї", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожих влучань поранення отримали п’ятеро мирних жителів. Пошкоджено 6 приватних будинків, 2 автомобіля, будівлю підприємства, заправну ємність та дах господарського приміщення.

За інформацією ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська громади.

Крім того, у небі над Сумщиною наші зенітники збили 18 ворожих БпЛА типу “Шахед”.