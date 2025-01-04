Зеленський привітав Конгрес з початком роботи, а Джонсона зі спікерством

Президент наголосив на важливості непохитності підтримки України в американському парламенті.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі X привітав з початком роботи 119-те скликання Конгресу США та особисто республіканця Майка Джонсона з переобранням на посаду спікера.

За словами глави держави, двопалатна та двопартійна підтримка американського парламенту "дала Україні змогу врятувати тисячі життів та не допустити захоплення багатьох міст російськими окупантами".

Зеленський наголосив, що "для глобальної стабільності важливо, щоб Конгрес і далі залишався непохитним". "Майбутні рішення Палати представників можуть відіграти важливу роль у досягненні реального й тривалого миру", - додав Президент.

Зеленський побажав спікеру Джонсону "усіпіхів у його надзвичайно важливій роботі".