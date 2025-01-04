Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків
Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Зеленський про другий президентський термін: сьогодні для мене це не є метою
Зеленський про другий президентський термін: сьогодні для мене це не є метою
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський привітав Конгрес з початком роботи, а Джонсона зі спікерством

Президент наголосив на важливості непохитності підтримки України в американському парламенті.

Зеленський привітав Конгрес з початком роботи, а Джонсона зі спікерством
Володимир Зеленський і Майк Джонсон
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі X привітав з початком роботи 119-те скликання Конгресу США та особисто республіканця Майка Джонсона з переобранням на посаду спікера.

За словами глави держави, двопалатна та двопартійна підтримка американського парламенту "дала Україні змогу врятувати тисячі життів та не допустити захоплення багатьох міст російськими окупантами".

Зеленський наголосив, що "для глобальної стабільності важливо, щоб Конгрес і далі залишався непохитним". "Майбутні рішення Палати представників можуть відіграти важливу роль у досягненні реального й тривалого миру", - додав Президент.

Зеленський побажав спікеру Джонсону "усіпіхів у його надзвичайно важливій роботі". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies