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Рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва

Росіяни вбили в цьому будинку двох мирних мешканців.

Рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва
Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва
Фото: Пресслужба ДСНС

Рятувальники ДСНС завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі столиці. Цей будинок росіяни атакували 1 січня.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок російського удару тут загинули дві людини, ще чотири постраждали. Крім того, рятувальники врятували чотирьох людей.

Рятувальники ДСНС, комунальні служби та волонтери працювали на місці три доби.

У ході робіт зняли та розібрали 5 бетонних монолітних плит, вивезли понад 850 тонн будівельного сміття.

Support LB.ua

Наслідки російського удару ліквідували 382 рятувальники та 117 одиниць техніки ДСНС.

Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва
Фото: Пресслужба ДСНС
Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва

Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва
Фото: Пресслужба ДСНС
Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва

Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва
Фото: Пресслужба ДСНС
Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва

Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва
Фото: Пресслужба ДСНС
Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва

  • Уранці 1 січня російська армія атакувала ударними дронами Київ. У столиці зафіксували падіння уламків у Печерському і Святошинському районах. Двоє людей загинули, сім поранених. Серед поранених – двоє вагітних, трьох потерпілих довелося госпіталізувати.
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