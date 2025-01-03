Росіяни вбили в цьому будинку двох мирних мешканців.

Рятувальники ДСНС завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі столиці. Цей будинок росіяни атакували 1 січня.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок російського удару тут загинули дві людини, ще чотири постраждали. Крім того, рятувальники врятували чотирьох людей.

Рятувальники ДСНС, комунальні служби та волонтери працювали на місці три доби.

У ході робіт зняли та розібрали 5 бетонних монолітних плит, вивезли понад 850 тонн будівельного сміття.

Наслідки російського удару ліквідували 382 рятувальники та 117 одиниць техніки ДСНС.

Фото: Пресслужба ДСНС Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва

Фото: Пресслужба ДСНС Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва

Фото: Пресслужба ДСНС Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва

Фото: Пресслужба ДСНС Розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва