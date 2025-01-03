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Українські захисники збили три ракети та 13 БпЛА окупантів

Ще 19 БпЛА локаційно втрачені.

Українські захисники збили три ракети та 13 БпЛА окупантів
Українські захисники збили три ракети та 13 БпЛА окупантів (ілюстративне фото)
Фото: espreso.tv

Сьогодні, 3 січня, з 12:00 російська армія завдала ударів по Україні ракетами та безпілотниками.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

“Противник завдав ударів ракетами різних типів: 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині, 3-ма балістичними ракетами “Іскандер-М” по Чернігівщині, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині”, - йдеться у повідомленні. 

Крім того, росіяни атакували 32-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

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Станом на 20:00 було збито три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 ворожих БпЛА, ще 19 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

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