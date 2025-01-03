Українські захисники збили три ракети та 13 БпЛА окупантів (ілюстративне фото)

Сьогодні, 3 січня, з 12:00 російська армія завдала ударів по Україні ракетами та безпілотниками.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

“Противник завдав ударів ракетами різних типів: 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині, 3-ма балістичними ракетами “Іскандер-М” по Чернігівщині, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни атакували 32-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

Станом на 20:00 було збито три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 ворожих БпЛА, ще 19 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.