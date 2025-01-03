У Херсоні окупанти скинули вибухівку із дрона, поранена 80-річна жінка

У постраждалої діагностували вибухову травму.

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Внаслідок атаки російського дрона у селищі Антонівка, що в передмісті Херсона, постраждала літня жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Через атаку російського дрона в Антонівці постраждала літня жінка", — йдеться у повідомленні.

У 80-річної жительки Антонівки, на яку окупанти скинули вибухівку з БпЛА, діагностували вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.

Потерпіла перебуває під наглядом лікарів. Медики проводять обстеження та надають їй допомогу.