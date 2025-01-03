У Херсоні окупанти скинули вибухівку із дрона, поранена 80-річна жінка

Внаслідок атаки російського дрона у селищі Антонівка, що в передмісті Херсона, постраждала літня жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Через атаку російського дрона в Антонівці постраждала літня жінка", — йдеться у повідомленні.
У 80-річної жительки Антонівки, на яку окупанти скинули вибухівку з БпЛА, діагностували вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.
Потерпіла перебуває під наглядом лікарів. Медики проводять обстеження та надають їй допомогу.
- Російська армія після обіду завдала чергових ударів по передмістю Херсона. Окупанти скинули вибухівку на велосипедиста в Антонівці.
- Також окупанти атакували маршрутку. Унаслідок удару по громадському транспорту на щастя, ніхто не постраждав.