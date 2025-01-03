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Росіяни атакували з БпЛА Западне на Куп'янщині

56-річний чоловік зазнав травм.

Росіяни атакували з БпЛА Западне на Куп'янщині
Фото: Харківська ОВА

У Западному на Куп'янщині Харківської області внаслідок удару безпілотником поранень зазнав чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“3 січня близько 10:45 ворожий БПЛА вдарив по селу Западне Купʼянського району. Вибухове поранення отримав 56-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні”, — ідеться у повідомленні.

Точний тип безпілотника встановлюється, зазначили у відомстві.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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