Росіяни атакували з БпЛА Западне на Куп'янщині

У Западному на Куп'янщині Харківської області внаслідок удару безпілотником поранень зазнав чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“3 січня близько 10:45 ворожий БПЛА вдарив по селу Западне Купʼянського району. Вибухове поранення отримав 56-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні”, — ідеться у повідомленні.

Точний тип безпілотника встановлюється, зазначили у відомстві.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).