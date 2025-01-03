Сили оборони: ворожі ДРГ почали використовувати на прикордонні підтримку з повітря

Російські ДРГ на північному кордоні України змінили тактику дій, тепер вони використовують комплексну підтримку з повітря та артилерії.

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник, пише "Укрінформ".

"Сприятливі умови для ДРГ — саме той рельєф, який у нас на північному кордоні, і вони (окупанти — ред.) полюбляють діяти саме під час складних погодних умов. Але це не зовсім так працює. Зараз тактика застосування ДРГ — це підтримка з повітря, має бути розвідка БпЛА, підтримка FPV-дронами та артилерією. Так зараз працюють ДРГ", — пояснює Мисник.

Військовий пояснює, що ворожі війська завдають відволікаючих ударів, аби прикривати дії ДРГ. Також, все залежить від планів окупантів.

"Це застосування або просто перевірити нашу оборону, або здійснювати якісь терористичні дії на кордоні проти місцевого цивільного населення, або це передумови певних наступальних дій. Саме від цього залежить активність застосування ДРГ", — додає речник.

За його словами, застосування FPV та ударних безпілотників стало ключовим моментом. Зокрема, на прикордонні зафіксовано збільшення використання дронів на оптоволокні.

"Якщо ще кілька місяців тому ударний БпЛА типу Shahed вони використовували в темну пору доби, то зараз це може бути і вдень, і вранці. Вони наразі дуже активно використовують такі дистанційні засоби ураження. Що стосується артилерії, то це міномети, які легше перебазувати або замаскувати", — підсумовує військовий.