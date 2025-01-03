Міноборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів

Зокрема сьогодні Кабінет міністрів підтримав запуск проєкту «Звіт про ураження». В межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах через Армія+. Це можна буде зробити за кілька хвилин і без жодних паперів.

Міністерство оборони України запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Про це повідомила заступниця міністра Катерина Черногоренко.

“Сьогодні уряд підтримав постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+. Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне – без жодних паперів”, – написала Черногоренко.

Вона зазначила, що до такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генерального Штабу.

“Так ми створимо великий єдиний дашборд знищення ворога. Який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом. Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу”, – пояснила заступниця міністра.

Черногоренко наголосила, що це “революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови”.

Зі свого боку, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що сьогодні зроблено важливий крок для підвищення ефективності Сил оборони України. Кабінет міністрів підтримав запуск проєкту «Звіт про ураження», що дозволить цифровізувати та впорядкувати звітність про результати бойових дій у військах.

Що зміниться?

На першому етапі підрозділи Збройних сил та Нацгвардії отримають можливість надавати Генеральному штабу щоденні звіти про ураження ворога через Армія+. Звіти будуть синхронізовані між застосунком та бойовою системою DELTA, що забезпечить об’єктивність і прозорість даних.

Чому це важливо?

Об’єктивний облік підтверджених втрат ворога.

Можливість постійно відстежувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями.

Аналіз ефективності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою.

Оптимізація виробництва та постачання найефективнішого озброєння.

В межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах. У разі успішного результату – плануємо поширити проєкт на всі частини Сил оборони.