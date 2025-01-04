Збройні сили відбили понад 80 ворожих атак на Курщині та Покровському напрямку. Тривають бої

За інформацією Генштабу за добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Розпочалась тисяча сорок шоста доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 64 авіаційних ударів, використавши 11 ракет та скинувши 95 КАБ, застосував 2257 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч обстрілів, з них 230 - із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’ячка, Хотіївка, Семенівка, Попівка, Олександрівка, Журавка, Миколаївка, Слов’янськ, Зелене Поле, Гродівка, Мирноград, Котлине, Покровськ, Новоандріївка, Новопіль, Костянтинопіль, Вільне Поле, П’ятихатки, Щербаки, Лобкове, Новоданилівка, Степногірськ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки, командно-спостережний пункт, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Синьківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Нововасилівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак позицій наших військ поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах поблизу Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка. На напрямку активно працювала авіація противника.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 41 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав трьох ракетних та 10 авіаційних ударів, із застосуванням трьох ракет та 15 керованих бомб, а також здійснив 357 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 23 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 1 гелікоптер, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети та 73 автомобілі окупантів.