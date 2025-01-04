Морський бій. Епоха дронів

Збиття у районі мису Тарханкут на західному узбережжі Криму спецпідрозділом “Група 13” Головного управління розвідки Міноборони України не одного, як повідомили в останній день 2024 року , а одразу двох ворожих вертольотів Мі-8 з екіпажами і десантом, як дізналися вже в перший день 2025 року, відкрило нову сторінку війни з росіянами за панування на морі.

Фото: надано автором Magura V5

Уперше у військово-морській історії авіаційна військова техніка була не просто пошкоджена, а повністю знищена в повітряно-морському бою влучними пусками ракет з водної поверхні дистанційно керованими роботизованими багатоцільовими платформами.

Ракети SeaDragon Р-73 класу повітря — повітря було встановлено на ударні дрони MAGURA V5 (абревіатура Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus — морський автономний охоронний безекіпажний роботизований апарат). Їхні інфрачервоні відеокамери зафіксували чіткі підтвердження результативних атак: і пуски, і спроби вертольотів уникнути влучання шляхом маневрування та відстрілу теплових пасток, і ураження, і падіння збитої цілі в море.

Засобами радіоелектронної розвідки ГУР МО згодом отримало і перехоплення радіообміну одного вертолітника противника з позивним 482 з центром управління, що підтверджує характер і наслідки атак.

Одразу декілька інформаційних ТГ-каналів противника, зокрема, Fighterbomber і Russian Aviation, підтвердили знищення двох вертольотів, загибель екіпажів і десанту, загалом шістнадцятьох військовослужбовців агресора, констатувавши: “столько лучших парней за раз мы не теряли з 22 года”. Судячи з кількості — 16 загиблих ворогів, логічно припустити, що, крім екіпажів з трьох вертолітників, на борту кожного Мі-8 перебувало ще й по п'ять десантників противника. Вони, скоріш за все, виконували функції бортових стрільців-кулеметників та / або бійців з розрахунку FPV-дронів й полювали за морськими безпілотниками, керованими пілотами-розвідниками Групи 13.

Загалом же 2024-й став роком звитяжних перемог Групи 13 на Чорному морі:

1 лютого “магури” потопили малий ракетний корабель “Ивановец” на рейді озера Донузлав на західному узбережжі Криму;

14 лютого потопили великий десантний корабель “Цезарь Кунников” з вантажем боєприпасів у районі Алупки на південному березі Криму;

5 березня під час третьої спроби атаки нарешті потопили найсучасніший у ЧФ РФ патрульний ракетний корабель класу корвет “Сергей Котов” з вертольотом на борту в районі Керченської протоки на східному узбережжі Криму.

Фото: скриншот відео «Cергій Котов» іде на дно 5 березня 2024

Окрім того, саме дронами Magura V5 знищили понад десяток кораблів нижчого рангу — катери й судна забезпечення в місцях базування. Під час одного удару наші дрони змогли навіть подолати бонові загородження, якими окупанти перекривали бухту, побоюючись атак цих морських мисливців, які постійно модифікують.

“Ми мали там проблеми з одним, другим, третім — вони усуваються. Ми від себе як користувачі звертаємося до виробника і просимо щось покращити. Те, що інтуїтивно пілоту зрозуміліше і буде легше для застосування. Будь-яка зброя має бути не тільки безвідмовна, але й легка для застосування. Це головна ідея”, — розповів командир спецпідрозділу “Група 13” офіцер ГУР МО з позивним Тринадцятий.

“Ми знайшли слабку сторону Чорноморського флоту. Я вам скажу, що за нашою роботою спостерігають спеціалісти з усього світу, бо вони розуміють, що колись можуть стикнутися з такою самою проблемою”, — додав Тринадцятий.

Фото: надано автором Командир спецпідрозділу ГУР МО Тринадцятий

Його слова підтвердив і адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері, колишній командувач бойової групи 7-го флоту, який 32 роки прослужив на флоті, а тепер консультує ВМС і ГУР МО України: “Мagura V5 і деякі інші морські безпілотні надводні апарати ефективно були використані як для зриву спроб російського Чорноморського флоту нав'язати контроль над морем, так і для обмеження їхньої здатності впливати на поставки українського зерна та інших ресурсів, вони були фантастичними. Ця зброя вартістю лише 250 тисяч доларів за штуку паралізувала судноплавство росіян вартістю десятки, сотні мільйонів або навіть мільярдів доларів. Тому я сказав би, що Мagura V5 є однією з найефективніших інвестицій, які будь-хто може зробити в оборону України. Очевидно, що територія розміром з Чорне море повністю в зоні ураження українського флоту. Отже, Magura V5 — це революційний тип судна. Він зробив так, що на дуже великій дальності, з хорошим ступенем точності Україна може завдати Чорноморському флоту Росії таких втрат, яких той не зазнав би від інших систем озброєнь. Отже, ці дрони — новий спосіб мислення про ведення бойових дій. Він переосмислює військово-морські операції у 21 столітті і вплине на багато інших іноземних флотів”.

А тепер, окрім функцій ударного дрона-камікадзе, який підриває бойовою частиною 250 кілограмів у тротиловому еквіваленті ворожі бойові кораблі, Група 13 може похвалитися і результативним знищенням наприкінці 2024 року з поверхні води ракетами ворожих вертольотів, які до того були найбільшою загрозою для Magura V5. Особливо у світлу пору доби під час довгих переходів, коли дрони залишають за собою добре помітні з повітря кільватерні сліди. Вогнем з бортових кулеметів гвинтокрилів росіяни спочатку знерухомлювали наші дрони, а потім і знищували — як у тирі зручні нерухомі цілі. Але очевидно, що тепер ворожі вертольоти вже не будуть так безкарно почуватися на полюванні за нашими дронами.

Фото: скрин відео/mil.in.ua Magura з пусковою установкою для ракет Р-73, 6 травня 2024 року. Морський дронз пусковою установкою для ракет Р-73, 6 травня 2024 року.

“Ми пішли шляхом встановлення нових систем на ці вже роботизовані морські платформи. З'явилися морські дрони для боротьби з повітряними цілями, з'являються системи для ударів по узбережжю, по невеликих надводних цілях. Тобто це все буде розвиватися і надалі. Системи модернізують, технології освоюють, з'являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум у закритих акваторіях або в напівзакритих, таких як Чорне море, як Середземне море, це точно шлях розвитку”, — розповідав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов на форумі національної фандрайзингової платформи UNITED24. Саме донатами на неї фінансували виробництво морських дронів Magura V5.

Фото: facebook/Кирило Буданов / Kyrylo Budanov MAGURA V5 Кирило Буданов подарував професорові Тімоті Снайдеру модель легендарного ударного морського дрона

Отже, наша концепція москітного флоту — тільки на базі безекіпажних морських дронів, а не великих бойових кораблів — перемогла у протистоянні з колись грізним і великим Чорноморським флотом агресорів, який і розпочав цю війну окупацією Криму в лютому 2014 року. У такий спосіб Україна самостійно розблокувала поки що три чорноморські порти: Одеса, Південний і Чорноморськ — і морські транспортні шляхи, які живлять нашу економіку. У порядку денному — подальше знищення бойового потенціалу росіян на морі. І не лише Чорному.