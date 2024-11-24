В ГУР розповіли про тактику застосування ударних морських дронів Magura V5

Командир спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 розкрив невідомі раніше деталі операцій зі знищення військових кораблів РФ за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Про це повідомили в ГУР МОУ.

"Це вже факт, це вже відбулося: Україна домінує в Чорному морі над російською федерацією", — каже розвідник.

Він описав деякі елементи тактики застосування бойових "Маґур".

"Перший дрон — це, знаєте, такий "хуліган". Йому неважливо де зачепити — він має просто зав’язати бійку", — пояснив Тринадцятий.

Розвідник нагадав, що після знищення низки ворожих кораблів чорноморський флот Росії залишається паралізованим, хоча продовжує споживати великі грошові ресурси.

"Те, що російський флот паралізований, це добре. Але він існує. Нам треба його дістати. І ми працюємо в цьому напрямку. Це постійна гра, як шахи. Ситуація змінюється. Технології надзвичайно швидко змінюються", — додає командир спецпідрозділу ГУР.