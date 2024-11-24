Ердоган обговорить з генсеком НАТО війну в Україні

Президент Туреччини Таїп Ердоган у понеділок зустрінеться в Анкарі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити війну в Україні.

Про це пише Reuters.

За словами співрозмовника агентства, Ердоган і Рютте під час зустрічі обговорять усунення перешкод для оборонних закупівель між союзниками по НАТО. Крім того йтиметься про спільну боротьбу військового Альянсу з тероризмом.

Туреччина неодноразово пропонувала себе як медіатора для мирних переговорів між Україною і Росією. У 2022 в цій країні відбувалися зустрічі української делегації з представниками країни-окупанта, але потім дипломатичні перемовини щодо миру з Росією закінчили через її неготовність до закінчення війни.